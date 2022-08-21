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Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:01

Şişli'de bekçinin şehit olduğu olayda 8 gözaltı

Şişli'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenen bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

DHA
Şişli’de bekçinin şehit olduğu olayda 8 gözaltı

Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Aktaş, "Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Oltan Koca, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ağustos günü şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bu elim olayın hemen ardından görevlilerimize mukavemet gösteren 8 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

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Şişli'de bekçinin şehit olduğu olayda 8 gözaltı
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