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Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:00

Sivas polisinden torbacılara operasyon!

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas polisinden torbacılara operasyon!

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 25 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 7 günde gerçekleştirilen sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarında toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet'te işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


Son 7 günde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda; 11.63 gram Metamfetamin, 4.01 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 9.17 gram Esrar, 5,33 gram Toz Esrar, 127 adet Sentetik Ecza Hap, 3 adet Narkotik Madde Kullanma Aparatı, ele geçirildi.

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Sivas polisinden torbacılara operasyon!
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