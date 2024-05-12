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Giriş Tarihi: 12.5.2024 14:14 Son Güncelleme: 12.5.2024 14:37

Sokakta oturanlara silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar’da bir grup arkadaş sokakta oturduğu sırada, otomobille gelen şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı. Furkan Torun'un (26) hayatını kaybettiği, arkadaşı Bayram K.'nin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Tokat Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker hayatını kaybeden yeğeni Furkan Torun için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokakta oturanlara silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstabul'un Bağcılar ilçesindeki Çınar Mahallesi'nde Furkan Torun işten çıktıktan sonra Ebubekir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde arkadaşıyla buluştu. Kısa bir süre sonra otomobille caddeye gelen şüpheliler Furkan Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya peş peşe ateş etti. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüphelilerin silahlı saldırısında Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. vuruldu. Kurşun seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenilen Furkan Torun (26) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram K.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Asker, yeğeni için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Yeğenim Furkan Torun'u kaybettik. Defin işlemi işlemi İstanbul'da olacaktır. Saatle alakalı ilerleyen saatlerde bilgi verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı

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Sokakta oturanlara silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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