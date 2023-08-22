Sokakta oynayan 4 yaşındaki Bilal trafik kazası kurbanı oldu

İstanbul Esenler ilçesinin Kemer Mahallesi 911. Sokak'ta saat 21.00 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen araç, sokakta 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen'e çarptı. Kazada Bilal Yeşilcecen yaralanırken, çevredekiler araç sürücüne tepki gösterdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde çocuğun yakınları zaman zaman gerginlik çıkardı. Bu gerginlik üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.