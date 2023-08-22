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Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:21 Son Güncelleme: 22.8.2023 10:27

Sokakta oynayan 4 yaşındaki Bilal trafik kazası kurbanı oldu

İstanbul Esenler’de evlerinin sokağında oynayan 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen, hızla seyir halinde olan otomobilin çarması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından Bilal Yeşilçeçen’in yakınları sinir krizleri geçirdi. Bilal’in ölümü üzerine sokakta ve hastanede gerginlik yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta oynayan 4 yaşındaki Bilal trafik kazası kurbanı oldu

İstanbul Esenler ilçesinin Kemer Mahallesi 911. Sokak'ta saat 21.00 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen araç, sokakta 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen'e çarptı. Kazada Bilal Yeşilcecen yaralanırken, çevredekiler araç sürücüne tepki gösterdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde çocuğun yakınları zaman zaman gerginlik çıkardı. Bu gerginlik üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sokakta oynayan 4 yaşındaki Bilal trafik kazası kurbanı oldu
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