Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ayakkabıları koklayarak yaptıkları hırsızlık görüntüleri çok konuşulmuştu! Açık açık anlattı: Bakın neden kokluyorlarmış?
Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:20 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:29

Son dakika: Ayakkabıları koklayarak yaptıkları hırsızlık görüntüleri çok konuşulmuştu! Açık açık anlattı: Bakın neden kokluyorlarmış?

DHA
Son dakika: Ayakkabıları koklayarak yaptıkları hırsızlık görüntüleri çok konuşulmuştu! Açık açık anlattı: Bakın neden kokluyorlarmış?

Son dakika haberi: Bursa'da ayakkabıları kokladıktan sonra hırsızlık yapan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrol ile serbest bırakıldı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler üzerine tutuklanan Yonca S.'ye, 'Neden ayakkabıları kokluyorsunuz?' sorusu soruldu. Kadın hırsız, evlere girip girmeme kararını ayakkabıdan aldıkları izlenime göre verdiklerini belirtti, şoke eden ifadeler kullandı.

Bursa polisinin hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın şüpheliden Yonca S.'nin (29), sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığı sorusuna şoke eden bir yanıt verdi. Açık açık anlattı.

AYAKKABILARI KOKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta hırsızlık şüphelilerine yönelik Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 29'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı adreslerden çalınan 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para ile 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulama sırasında polislerin dikkatini en fazla 'hırsızlık' suçundan 25 kaydı bulunan şüphelilerden Yonsa S.'nin, hırsızlık öncesi kapı önündeki ayakkabıları koklaması çekti.

BAKIN NEDEN KOKLAMIŞ?

Yonca S.'nin, bunu neden yaptığının sorulması üzerine, "Hırsızlık yapmadan önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları kokluyorum. Ayakkabı kokuyorsa ve sıcaksa o eve kısa süre önce bir kişinin girdiğini anlıyorum. Kapıdan, içeriden gelecek sesi dinliyorum. Gürültü duyunca eve girmiyorum. Ayakkabı kokmuyorsa ve soğuksa eve girip rahatlıkla hırsızlık yapıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Zorlukta yaşamıyorum" dediği öğrenildi.

12'Sİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen, aralarında Yonsa S.'nin de bulunduğu 29 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Ayakkabıları koklayarak yaptıkları hırsızlık görüntüleri çok konuşulmuştu! Açık açık anlattı: Bakın neden kokluyorlarmış?
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