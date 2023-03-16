SON DAKİKA: Bolu deprem ile sallandı! İstanbul, Ankara ve Düzce’de de hissedildi!

Son dakika haberi: Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.



