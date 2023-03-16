Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bolu deprem ile sallandı! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi!
Giriş Tarihi: 16.3.2023 14:08 Son Güncelleme: 16.3.2023 14:15

SON DAKİKA: Bolu deprem ile sallandı! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi!

Son dakika deprem haberi: Bolu deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Bolu Merkez'de bir deprem meydana geldi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Ankara ve Sakarya'da da hissedilen deprem ile ilgili AFAD Başkanı Yunus Sezer Twitter'dan açıklamalada bulundu. Başkan Sezer; Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi

SON DAKİKA: Bolu deprem ile sallandı! İstanbul, Ankara ve Düzce’de de hissedildi!

Son dakika haberi: Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

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SON DAKİKA: Bolu deprem ile sallandı! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi!
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