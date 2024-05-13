Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 13.5.2024 11:54

Son dakika haberi | MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi | MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor" dedi.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!

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Son dakika haberi | MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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