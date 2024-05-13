Son dakika haberi | MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor" dedi.
MSB şu ifadelere yer verdi:
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/g1lEvYnRKZ