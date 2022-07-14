Son dakika: Kadıköy’deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! İddianame tamamlandı istenilen cezalar belli oldu

İstanbul Kadıköy'deki lüks bir restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, bir dönem Susurluk Dosyasında hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu ortaya çıkınca gözler olayın neden meydana geldiğine çevrilmişti. Cinayetin perde arkası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmada ortaya çıktı.
BANDIRMALIOĞLU, ÇAKIR AİLESİNİN TALİMATIYLA GETİRİLMİŞ
Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, restoranın üst katı Çakır ailesince rezerve edildi. Aile mensuplarından Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu silahlı şekilde restorana geldi. Masada ve dosyada şüpheli olarak bulunan Caner Koç ise Fuat Çakır'ın talimatıyla Ziya Bandırmalıoğlu, Şahin Arslan ve Bandırmalıoğlu'nun yeğeni Mert Beyoğlu'nu çağırdı. 3 isim de davete katıldı.
İŞTE O TOPLANTININ NEDENİ
Yuvarlak masada oturan taraflar 2 farklı konu için buluşmuştu. Konulardan biri Pendik'teki bir arazide yapılacak çok sayıda işyeri için Çakıroğullarının alacaklarını alamadığını iddia etmesi, bir diğeri ise 'Egeria' isimli yata ilişkindi. Türkiye'nin ilk yerli ve en büyük yatı, babalarının vefatının ardından miras olarak Erkan ve Volkan Altunbaş'a kaldı.
İki kardeş bu miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Volkan Altunbaş bu yata 30 milyon dolar bedel biçerek işadamı Hasan Peker'e bir kısmı nakit, bir kısmı da ünlü bir inşaat firmasından 8 adet iş yeri karşılığında devretti. Ancak devrin yapılmaması üzerine dolandırıldığını söyleyen Altunbaş ailesi, alacaklarını temin etmesi için Fuat Çakır'la aynı zamanda Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'la da görüşmeler yaptı.
GÜÇ GÖSTERİSİ CİNAYETE GÖTÜRMÜŞ
Aynı konuyla ilgili 2 tarafla da görüşmelerin yapıldığının anlaşılması üzerine masada tartışma başladı. Fuat Çakır, Erkan Altunbaş'ın aynı zamanda Ziya Bandırmalıoğlu'nun yeğeni olan Mert Beyoğlu'na "O parayı biz alacaktık. Gücünüz yetiyorsa şimdi gidin nereden alırsanız alın" diye tepki gösterdi.
Bir tartışma da konunun görüşüldüğü sırada Fuat Çakır ile Ziya Bandırmalıoğlu arasında Milliyetçilik meselesi yüzünden çıktı. Masada gerginlik arttı. Bandırmalıoğlu silahını çıkardı, Fuat Çakır hamle yapınca silah tavana doğru ateş aldı. Bunun üzerine Ziya Bandırmalıoğlu'nun elindeki silahı alan Çakır, Bandırmalıoğlu'na ateş etti.
Bandırmalıoğlu yere düştükten sonra kendisine ateş eden Şahin Arslan'a da kurşun yağdırdı. Sonrasında ise yoğun bir silahlı çatışma yaşandı. Savcılığın tespitine göre Ziya Bandırmalıoğlu'nu Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu silahla ateş ederek öldürdü.
SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN ÖRGÜT TESPİTİ
Savcılık olayla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. "Çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin 'meclis kurma' olarak adlandırdıkları alacaklı ve borçluyu masada bir araya getirip, örgütünün gücünü kullanarak meselelerin hukuk dışı çözüme kavuşturulması yönteminin tipik bir örneği" ifadelerini kullandı.
'Oflular', 'Çakır', 'Çakıroğlu' olarak tanınan ailenin etrafta bilinen bir yapı olduğunu, genellikle ailesel ve memleket ilişkileriyle fiili birlikteliklerini sağladığını da ekledi. Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu'nun "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapsini isteyen savcılık, Fuat Çakıroğlu'nun "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 15 yıla, diğer şüphelilerin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapsini talep etti. 4'ü tutuklu 8 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.