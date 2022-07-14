Son dakika: Kadıköy’deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! İddianame tamamlandı istenilen cezalar belli oldu





İŞTE O TOPLANTININ NEDENİ

Yuvarlak masada oturan taraflar 2 farklı konu için buluşmuştu. Konulardan biri Pendik'teki bir arazide yapılacak çok sayıda işyeri için Çakıroğullarının alacaklarını alamadığını iddia etmesi, bir diğeri ise 'Egeria' isimli yata ilişkindi. Türkiye'nin ilk yerli ve en büyük yatı, babalarının vefatının ardından miras olarak Erkan ve Volkan Altunbaş'a kaldı.