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Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:45

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbe indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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