SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!