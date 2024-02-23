Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.2.2024 10:12 Son Güncelleme: 23.2.2024 10:12

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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