SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4TmTjDeW36