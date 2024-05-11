Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:38

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Ara, Bul, Yok Et!" notuyla sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu açıkladı.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!
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