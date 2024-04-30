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Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:51

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz
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