SON DAKİKA TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Perşembe Tokat’ta okul var mı yok mu, kaç gün tatil? Valilik duyurdu!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 4.1 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından Tokat Valisi Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan son dakika okulların durumu ile ilgili açıklama geldi. 9.97 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Tokat okullar tatil mi, bugün ders var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil edildi? İşte yanıtı.