Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Perşembe Tokat'ta okul var mı yok mu, kaç gün tatil? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 18.4.2024 08:01 Son Güncelleme: 18.4.2024 08:04

SON DAKİKA TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Perşembe Tokat'ta okul var mı yok mu, kaç gün tatil? Valilik duyurdu!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgede ikamet eden öğrenciler ve velileri “Tokat okullar tatil mi” merak ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha gerçekleşti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu okulların durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 18 Nisan Perşembe Tokat okullar tatil mi, okul var mı yok mu, kaç gün tatil edildi? İşte yanıtı.

SON DAKİKA TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Perşembe Tokat’ta okul var mı yok mu, kaç gün tatil? Valilik duyurdu!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 4.1 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından Tokat Valisi Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan son dakika okulların durumu ile ilgili açıklama geldi. 9.97 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Tokat okullar tatil mi, bugün ders var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil edildi? İşte yanıtı.

TOKAT'TA 4,7 VE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi..

Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Tokat'ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Perşembe Tokat'ta okul var mı yok mu, kaç gün tatil? Valilik duyurdu!
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