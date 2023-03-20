Haberler Yaşam Haberleri Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu: Binadan taş yağmuruna tutuldular
Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:37 Son Güncelleme: 20.3.2023 16:47

Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu: Binadan taş yağmuruna tutuldular

Kağıthane’de bir bilişim mağazasına soyguna gelen 4 hırsız, kepengi kırmalarının ardından alarmın çalmasıyla fark edildi. Hırsızları gören binadaki bir kişi üstlerine taş fırlatınca neye uğradığını şaşıran hırsızlar geldikleri araca binerek apar topar kaçtı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu: Binadan taş yağmuruna tutuldular

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olayda hafif ticari araçla gelen eldivenli, şapkalı ve maskeli 4 şahıs, bilişim şubesinin kepengini açmaya başladı. Şahıslar soygunu gerçekleştirdikleri esnada bir anda mağazanın alarmı çalmaya başladı. Sesler üzerine binanın en üst katındakiler dışarıya çıkarak hırsızları fark etti ve onlara taş fırlatmaya başladı. Birkaç taş parçasından sonra neye uğradığını şaşıran hırsızlar, geldikleri araca binerek apar topar kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KAĞITHANE POLİSİ YÜZLERCE ARAÇ SORGULAYIP BELİRLEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakanın Küçükçekmece'den çalıntı olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda aynı araca ait yüzlerce plaka sorgulayan polis, plakanın orijinal olmadığını ve sahibinin ise emniyette 10 adet suç kaydı bulunan İsmet S. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ise çalışmalar çerçevesinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

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Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu: Binadan taş yağmuruna tutuldular
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