Haberler Yaşam Haberleri "Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz"
Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:55 Son Güncelleme: 9.10.2022 11:06

"Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz"

Kars'ın Selim ilçesinin Kekeç köyünde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda jandarma ve uzmanlar tarafından bilgi verildi. 'Kadına el kalkamaz' temalı eğitim çalışmasına destek amaçlı yarışmalar yapan ciritçiler de "Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz" sloganları attı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz

Kars İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Selim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kekeç köyünde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadın ve erkeklere bilgi verdi, broşür dağıttı. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü binasında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim' ve 'Kadına El Kalkamaz' temasıyla, gerçekleştirilen eğitim programında, jandarma personeli KADES uygulamasını anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları ise köylülere, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda neler yapılabileceği konusunda bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim çalışmasına destek vermek için Kekeç Köyü Kafkas Atlıspor Kulübü, cirit yarışmaları yaptı. Köy arazisinde davul-zurna eşliğinde yapılan yarışmalar, zaman zaman heyecanlı anlara sahne oldu. Ciritçiler yarışmaların ardından "Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz" sloganları attı. Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kendilerini bilgilendiren jandarma ve uzman personele teşekkür etti.

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