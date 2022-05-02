Şükürler olsun

Türkiye 2 yıl süren zorlu pandemi sürecinin ardından ilk kez bayramı bayram gibi yaşamanın keyfine vardı. Bayram namazıyla başlayan coşku, pandemi nedeniyle ara verilen toplu bayramlaşma törenleri, eğlence aktiviteleri, çeşitli kuruluşların etkinlikleri ve yemek ziyafetleriyle zirve yaptı. Ramazan Bayramı'yla gelen sevgi ve kardeşlik köprüsü yurdun dört bir yanını sardı. İşte Türkiye'den bayram notları:Tavalar ısıtıldı, ciğerler kızartıldı. Yerli ve yabancı turistler ünlü lezzeti tatmak için kuyruklara girdi.Yüksekova ilçesindeki Aksu köyü ve Esenyurt Mahallesi sakinleri Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla asırlık toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Köylüler, iki yıldır ara verdikleri toplu bayramlaşmanın heyecanını bu bayram yaşadı.Eyüp'teki Vialand Tema Parkı'nda binlerce kişi doyasıya eğlendi. Amerikan Hastanesi'nde pandemiyle mücadelenin kahramanı sağlıkçılar birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı. Tarihi yarımada gün boyu yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu taştı.Havza ilçesinde bayram namazı sonrası cemaatin birlikte kahvaltı yapma geleneği, salgın nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yinelendi. Boyalıca Mahallesi'nde, evlerden getirilen kahvaltılıklar, namaz sonrası mahalle camisinin avlusunda birlikte yenildi.Yurdun dört bir yanında askerler, polisler, STK'lar, çeşitli kuruluşlar vatandaşların bayramını kutladı, büyüklerin ellerinden öpüldü, hediyeler dağıtıldı.Çıralı'da yüzyıllardır sürdürülen "amin duası" geleneği, bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Bayram namazının ardından cami avlusuna toplanan köylüler, çocuklar için satın aldıkları şekerleri bir branda üzerine dökerek cami avlusunda ellerinde poşetle bekleyen çocuklara eşit miktarda dağıttı.Çeşme'de kısıtlamasız ilk bayramın birinci gününde kafe ve restoranlar doldu taştı.Ukrayna'dan getirilen Kırım Tatar Türkleri'nin kaldığı Kırklareli'ndeki yurt süslendi.SABAH