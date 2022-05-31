Sunta fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve sunta üretimi yapan orman ürünleri fabrikasında, dün saat 13.00 sıralarında, talaş silolarında kazan patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikayı sardı. İnegöl'e sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alınırken, işçilerden Aydın Toprak öldü. Yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) ise hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının ardından talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında bir kişinin kaldığı bilgisi üzerine, AFAD ekipleri çalışma başlattı. Patlamadan yaklaşık 2.5 saat kayıp işçi Ömer Coşgun'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.