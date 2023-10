“Sur Kültür Yolu Festivali” başlıyor

Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da düzenlenecek Sur Kültür Yolu Festivali, 14 Ekim'de başlayacak ve 9 gün boyunca 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinlikle tarihi boyunca olduğu gibi misafirlerini kucaklayacak. Anadolu'nun ilim ve fikir merkezi, on bin yıllık tarihi ile insanlığın ortak hikayesinin başladığı en önemli şehirlerden olan Diyarbakır'da düzenlenecek Sur Kültür Yolu Festivali toplumun her kesimine hitap edecek. Dengbejlerden popüler sanatçıların konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak. Sur Kültür Yolu Festivali süresince, Dağ Kapı Meydanı, Keldani Klisesi, Ulu Camii, Paşa Hamamı, Hasan Paşa Hanı, Hz. Süleyman Camii, Keçi Burcu, Kurşunlu Camii, Surp Giragos Kilisesi, Şeyh Muhtar Camii, Mesudiye Medresesi, Meryam Ana Kilisesi, Kervansaray, Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Dicle Köprüsü, Ben Ü Sen Burcu gibi kadim kentin simge mekanları kültür sanat ve müzik rotası haline gelecek.

DENGBEJ DİVANLARI KURULACAK, EYVAN GECELERİ DÜZENLENECEK

Meryem Ana Kilisesi'nde Süryani Kadim İlahileri söylenirken, Surp Giıragos Kilisesi'nde Ermeni Bestekarlar Konseri ve İnançların Dili Konseri yer alacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'nde Dengbej Divanları kurulurken, Diyarbakır Kent Müzesi Cemil Paşa Konağı'nda Eyvan geceleri düzenlenecek.

FİSKAYA CAM TERAS YEREL SANATÇILARIN KONSERLERİYLE RENKLENECEK

Fiskaya Cam Teras birbirinden özel konserlere evsahipliği yapacak. 14 Ekim'de Berivan Demirkıran, Veysel Cengiz, Fırat Alış, Ferhat Denizhan, Meltem Macit Konseri, 15 Ekim'de Bedir Ayseli, Süleyman Oduncu, Uğur Yaşar, Özgür Ekin, Serap Sütşurup Konseri, 16 Ekim'de Çelina, Songül Kale, Leyla Cengiz, İbrahim Candan, İlayda Alan Konseri, 17 Ekim'de Ozan Mensur, Bahar Cengiz, Tekin Yiğiter, Veysel Ayyıldız, Erdal Elaldı Konseri, 18 Ekim'de Ali Aktaş, İbrahim Hakkı Karadaban, Bircan Dudukçu, Leyla Engin, Ayşegül Çakmak Konseri, 19 Ekim'de Metin Tosun, Semra Buzoba, Mensure Arancak, Gökmen Batur, Arin Dicle Somuk Konseri dokuz gün boyunca festival ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.

DAĞKAPI'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK

Dağkapı Meydanı ise Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü ile renklenecek. Aslı Hünel ve Uğur Aslan, Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

BİRBİRİNDEN ÖZEL SERGİLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Steve McCurry'nin ''Benim özüm insan'' diyerek çıktığı yolda, tarihe yön veren dramatik olaylara tanık olmamızı sağlayacak belge niteliği taşıyan 51 eşsiz fotoğrafı sene sonuna kadar Keçi Burcu Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanan Mustafa Kamil Dürüst'e ait koleksiyonda yer alan ve Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş değerli Ermeni bestekarların nota koleksiyonu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Surp Giragos Kilisesi'nde sergilenecek. Dağkapı Burcu'nda düzenlenecek olan "Sanatın İzinde Şehir" sergisi, farklı sanatçıların eserlerini sergileyerek Diyarbakır'ın sanatsal zenginliklerini tanıtacak. Festival kapsamında dijital eserler de yer alacak. Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan binlerce fotoğrafıyla yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital eseri, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde, doğadan ilham alan ve onun gibi kendini tekrar etmeyen sanat eseri "Mirora" ise Dağkapı Burcu'nda görülebilecek.

TİYATROLAR, GÖSTERİLER, SHOW'LAR EĞLENDİRECEK

Devlet Tiyatroları, "Rumuz Goncagül", "Ana-Dolu", "Midas'ın Kulakları" temsillerini sahneleyecek, Devlet Opera ve Balesi ise konserleriyle festivale renk katacak. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde "Abur Cubur Şhow", "Doğu Demirkol", Uğur Arslan ile "Senfonik Afara", "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri", "Sefa Doğanay Show" gibi eğlenceli sahne gösterileri ile Yavuz Bingöl konseri gerçekleştirilecek. Sanatçı Garip Ay, ebru teknesinde oluşturduğu eserini şehrin sembolik yapılarından biri olan Dağkapı Meydanı Tek Beden Burç cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtacak.

Bütün bunların yanında Diyarbakır kültüründe ve gastronomisinde önemli yer tutan öğeleri içeren etkinlikler gerçekleştirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş önemli değerlerden "velime" ve "arbane" gelenekleri canlandırılacak. Kürtçe, Zazaca, Farsça ve Kelhuri dillerinde eserlerin seslendirildiği dinletiler gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER

Her festivalde olduğu gibi Sur Kültür Yolu Festivali'nde de çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Hançepek Meydanı'na kurulacak çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve daha birçok noktada tiyatro oyunları, hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.