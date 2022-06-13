Tv8 ekranlarında hız kesmeden yayınlanmaya devam eden Survivor 2022 All Star'da artık finale sayılı günler kaldı. Survivor 2022 All Star yarışması son bölümde ünlüler ve gönüller takımları ve kaptanlar yeniden seçildi. Kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımın nefesleri kesen mücadelesinin sona ermesi ile birlikte ada konseyine gidildi ve Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Haziran Pazar Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivvor'da potaya giren ilk isim..
SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
TV8 ile Survivor 2022 All Star yeni takımlar, kaptanlar ve dokunulmazlığı alan takım ile eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;
12 Haziran 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın takımları, kaptanları belirlenirken bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi de yapıldı.
Haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunuyla başladı. Yarışmacılar zorlu parkurda performans sergileyerek takım kaptanı olmak için mücadele verdi.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde erkek ve kadın yarışmacılar bazında oynanan kaptanlık oyununda Erkekler takımı kaptanı Ogeday, kadınlar takımının kaptanı ise Nagihan oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?
Survivor 2022 All Star yarışmasında takım kaptanı seçilen Ogeday ile Nagihan takımlarını seçim yaparak oluşturdu. Buna göre yeni takımlar şöyle şekillendi;
SURVİVOR MAVİ TAKIM
OGEDAY (KAPTAN)
ATAKAN
BERKAN
NİSA
SURVİVOR KIRMIZI TAKIM
NAGİHAN
ADEM
AYŞE
HİKMET
BATUHAN
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında kaptanlık oyunu mücadelesi sonrasında yeni takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında oynana zorlu mücadelede kazanan takım ünlüler oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?
Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununda kazanan takım olmasının ardından dokunulmazlık sembolü Nagihan'a verildi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde gönüllüler takımı kendi içinde eleme adayı oylaması yaptı, çıkan oylar ve aldıkları oy sayısı şöyle;
BERKAN - 1
NİSA - 2
ATAKAN – 1