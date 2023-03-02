T3 Vakfı, oyun ve etkinliklerle depremin çocuklar üzerindeki izlerini silmeye çalışıyor

Bu da bizi mutlu ediyor. Şu an 10 lokasyon, 4 ildeki çadırlarımızda etkinliklerimiz devam ediyor. Onlara farklı çalışmalar yaparak düşüncelerini farklı yönlere çekmek istiyoruz. Normal hayatta yaşamadıkları, deneyimlemedikleri bazı aktivitelerle bilinçlerini yönlendirmeye çalışıyoruz."

Saymaz, etkinliklerle mutlu olan çocukların tekrar tekrar gelmek istediğini belirterek, çadırın içinde çocukların tasarımsal etkinlikler ve ahşap boyama yaptığını, ahşap oyma makinelerini kullandığını ifade etti.