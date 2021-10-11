Tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Antalya
'da,
işkenceci eşini öldüren Melek İpek
'in, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmeden tahliye edilmesine yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesi
tarafından, karar hukuka uygun bulunarak reddedildi. Döşemealtı
ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek İpek (31), geçen 8 Ocak'ta, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi Ramazan İpek
'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan Melek İpek hakkında, "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Melek İpek, "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince tahliye edildi.
HUKUKA UYGUN
Ancak Ramazan İpek'in yakınları, karara itiraz edince, dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Burada, 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede de yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu.