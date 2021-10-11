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Haberler Yaşam Haberleri Tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Antalya'da, işkenceci eşini öldüren Melek İpek'in, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmeden tahliye edilmesine yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesi tarafından, karar hukuka uygun bulunarak reddedildi. Döşemealtı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek İpek (31), geçen 8 Ocak'ta, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan Melek İpek hakkında, "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Melek İpek, "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince tahliye edildi. Ancak Ramazan İpek'in yakınları karara itiraz edince, dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Burada, 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede de yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu.
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Tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
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