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Giriş Tarihi: 18.11.2021 21:47

Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu başladı

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Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu başladı

Tarihi su yapılarının şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, günümüzdeki kullanım durumlarının konuşulduğu, mevcut sorunlar ve koruma önerilerinin ele alındığı ‘Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu’ başladı.

Alanında uzman hocalar, akademisyenlerin yer alacağı sempozyumda; Mimar Sinan'ın su yapılarından İstanbul çeşmelerine, suyu müzeleştirmekten güç unsuru olarak su kültürü ve yapılarına, sebil kitabelerinden önemli sebil ve çeşme örneklerine, sarnıçlardan çukur bostanlara kadar geçmişten günümüze su kültürü ele alınacak.


Fatih Belediyesince, tarihi su yapılarının, şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, sorunlar ve koruma önerileri gibi konuların ele alınacağı "Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu" düzenlendi.


Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde (FKSM) gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Roma döneminden başlayıp, Osmanlı'yla zirveye çıkan su mühendisliği ve mimarisinin, İstanbul'u, su medeniyetinin en şahane yapılarıyla, kemerler, sarnıçlar, maksem, sebil ve çeşmelerle donattığını kaydetti.


İLÇEMİZDE 540 ÇEŞME, 46 SEBİL VE 23 SU TERAZİSİ BULUNUYOR


Hayır ve hasenat için yaptırılan çeşmelerin, hüsnü hat ve süsleme sanatlarının, edebiyatın en şahane örnekleriyle bezenmiş durumda olduğunu belirten Özçelik, şöyle devam etti:


"Bugün Fatih Belediyesi olarak, ilçemizdeki tarihi su yapılarını, diğer kültürel mirasımız gibi koruma altına aldık. İlçemizde 540 çeşme, 46 sebil ve 23 su terazisi bulunuyor. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasında 137 tarihi çeşme mevcut. 31 çeşmenin projelerini çizdirdik, bunlardan 4'ü onaylandı. 35 çeşmemiz de 2022 yılı içinde projelendirilecek. 10 ay içinde 50 küsur çeşmede temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaptık. 10 çeşmemizde ise kapsamlı bir restorasyon yürüttük."


Özçelik, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Fatih'teki su yapılarını titizlikle tek tek elden geçirip restore ederken, bu önemli konuyu akademik bir düzlemde kayda almayı da arzu ettiklerini söyledi. Özçelik, bu çerçevede düzenledikleri sempozyumun, kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçlayan daha başka araştırmalara kaynak teşkil edecek verimde geçmesini temenni ettiklerini vurguladı.


Açılışın ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı'nın yaptığı oturumda, Prof. Dr. Suphi Saatçi "Mimar Sinan'ın Su Yapıları", Prof. Dr. Ahmet Kala "Su Medeniyetimizi İnşa Eden Unsurlar" başlıklı sunum yaptı.

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Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu başladı
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