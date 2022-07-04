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Giriş Tarihi: 4.7.2022 18:05 Son Güncelleme: 4.7.2022 18:34

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

DURHASAN ŞAHİN
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kiraz hasat eden 27 işçiyi taşıyan Ramazan Sarıçiçek'in kullandığı 66 NU 966 plakalı minibüs, Karahıdırlı Mahallesi'nde frenin patlaması sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Araçta bulunan 27 işçiden 17'tanesi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan sürücü Sarıçiçek ve 17 tarım işçisini ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralıları araçtan çıkartan Mehmet Yılmaz, aracın freninin patladığını tahmin ettiklerini, kazanın da böyle meydana geldiğini, yaralıları araçtan çıkarttıklarını belirtti.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı
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