Tartışma kanlı bitti

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Otlukkapı Mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Arzu Yüzbey ile 75 yaşındaki Adem Yüzbey, evde tartışmaya başladı. 6 yıllık karı koca olan ve 2 çocukları bulunan çiftin kavgası şiddetini artırınca, Arzu Yüzbey mutfaktan aldığı bıçağı, kocasına sağladı. Aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan Adem Yüzbey, yapılan ihbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıdaki jandarma ekipler, zanlı Arzu Yüzbey'i gözaltına aldı.