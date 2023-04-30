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Giriş Tarihi: 30.4.2023 20:10 Son Güncelleme: 30.4.2023 20:30

Ordu’da tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp, tabanca ile vurarak öldürdü.

HAMZA ALP
Ordu’da tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü

Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve K. (32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrası Merve K. yanında bulunan bıçakla ve silahla Pehlivana saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 adet kurşun ve bıçak darbesi isabet eden Cengiz Pehlivan olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merve K. olay yerine gelen Ünye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu’da tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü
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