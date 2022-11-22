TBV’den en kalpten ödül

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. SABAH Gazetesi Sağlık Editörü Gül Kireklo, "25 Gramlık Kalbe Hayat Dokunuşu" haberiyle Yazılı Basın Vaka-İnceleme Dalı'nda En İyi Haber Ödülü'nü kazandı.Ödülünü TBV Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hinginar'ın elinden alan Kireklo yaptığı konuşmada "SABAH Gazetesi olarak hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Üstadımız, meslek duayenimiz Hıncal Abi'mizi kaybettik. Bize öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Yaptığı eleştirilerle her zaman bize yol gösterdi. Ödülümü bugün hayatta olmayan rüyalarımın meleği annem Neriman, babam Necati Kireklo'ya armağan ediyorum" dedi.