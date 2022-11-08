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Giriş Tarihi: 9.11.2022

TBV’den Sabah’a kalpten ödül

TBV’den Sabah’a kalpten ödül
Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. SABAH Sağlık Editörü Gül Kireklo'nun '25 Gramlık Kalbe Hayat Dokunuşu' haberi Yazılı Basın Vakaİnceleme Dalı'nda en iyi haber seçildi. Kireklo'nun ödüle layık görülen haberinde, Trabzonlu Özcelep ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Uraz bebeğe yapılan sıradışı operasyonun hikâyesi yer alıyordu. Hemofili A teşhisi konulan Mehmet Uraz bebeğin aynı zamanda doğumsal kalp anomalisi vardı. Kalpten çıkan ana damarları ters yöndeydi. Bu durumun acilen ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu. Mehmet Uraz bebek ise henüz 7 günlük ve 4 kiloydu. Üstelik açık kalp ameliyatını kaldırması çok zordu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Kalp Cerrahisi bölümü başta olmak üzere hematoloji, kardiyoloji ve yenidoğan servisi doktorları çok hassas bir planlama ile 25 gramlık kalbe hayat dokunuşu yaptı. Ölümcül riski büyük olan operasyon, yenidoğanda dünya literatürüne giren 2'nci vaka oldu.

3 YIL ÜST ÜSTE ÖDÜL
'Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri', 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Lazzoni Otel'de düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. Gül Kireklo daha önce de İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından 2011'de 'En Duyarlı Gazeteci' ödülü, 2016, 2017 ve 2018'de ise Türk Böbrek Vakfı tarafından sağlık alanında yaptığı haberlerle 3 yıl üst üste ödüle layık görülmüştü.

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TBV’den Sabah’a kalpten ödül
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