TOGG İzmirliler’i büyüledi

TOGG Deneyim Merkezleri'nden biri de İzmir'in Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açıldı. T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modellerinin sergilendiği merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıp, araçları yakından inceliyor.Eşim ve 6 yaşındaki kızım ile birlikte özellikle TOGG'u görmek için geldik. Çok beğendik ve etkilendik. Yerli ve milli sermaye ile yapılması bizi çok gururlandırdı. Türkiye yüzyılına yakışır bir araç oldu. Çekilişe katılmamıştık ama çıkmadı. İleride mutlaka TOGG sahibi olmayı istiyoruz.Tasarımı, teknolojisi ve heybetiyle müthiş bir araç olmuş Çok beğendim. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Türkiye yaptı mı tam yapar.Renkleri olsun, tasarımı olsun, ekranı olsun her şeyi çok güzel. Bataryasını da kendimiz üreteceğiz. Çok gururluyum.