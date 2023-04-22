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Giriş Tarihi: 22.4.2023

TOGG İzmirliler’i büyüledi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOGG İzmirliler’i büyüledi
TOGG Deneyim Merkezleri'nden biri de İzmir'in Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açıldı. T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modellerinin sergilendiği merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıp, araçları yakından inceliyor.
Melike Yüksel Yavuz (34)-Doktor: Eşim ve 6 yaşındaki kızım ile birlikte özellikle TOGG'u görmek için geldik. Çok beğendik ve etkilendik. Yerli ve milli sermaye ile yapılması bizi çok gururlandırdı. Türkiye yüzyılına yakışır bir araç oldu. Çekilişe katılmamıştık ama çıkmadı. İleride mutlaka TOGG sahibi olmayı istiyoruz.
Kadir Akkaş-Emekli: Tasarımı, teknolojisi ve heybetiyle müthiş bir araç olmuş Çok beğendim. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Türkiye yaptı mı tam yapar.
Zahir Karadeniz (42)-Ayakkabıcı: Renkleri olsun, tasarımı olsun, ekranı olsun her şeyi çok güzel. Bataryasını da kendimiz üreteceğiz. Çok gururluyum.

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TOGG İzmirliler’i büyüledi
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