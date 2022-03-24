Toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün gerçekleştirilen mart ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Ayrıca, indirimli öğrenci kartı kullanımının da 25 yaş ile sınırlandırılması teklifi de kabul edilmedi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Bir önceki toplu taşımaya yapılan zam ciddi bir zamdı. İnsanların alım gücü belli. İETT'nin 5,5 liraya taşıdığı yeri bir minibüsçü şu anda 3,75'e taşıyor. Özel sektör bunu yapıyor, öbür taraf niye yapamıyor? O da ayrıntı" diye konuştu.
BAKANLIK: TEKLİF YÜKSEKTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşımda zam talebinin UKOME tarafından reddedilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi. UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmıştı.