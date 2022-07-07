Trabzon’da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki B.B. dördüncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.