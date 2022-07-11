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Giriş Tarihi: 11.7.2022 09:55 Son Güncelleme: 11.7.2022 09:59

Trabzon'da göğsüne mermi isabet eden kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi yaylasında arkadaşlarıyla birlikte bir restoranın önünde sohbet eden kişinin nereden geldiği henüz beliremeyen merminin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Jandarma olayın yorgun mermi olup, olmadığı konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da göğsüne mermi isabet eden kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi yaylasında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Adem Çavuş, arkadaşlarıyla birlikte yaylada bulunan bir restoranın önünde sohbet ederken bir anda nereden geldiği belirlenemeyen mermi göğsüne isabet etti. Göğsünden giren mermi arka kaval kemiğine yakın yerde kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu Jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Adem Çavuş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Adem Çavuş'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri olayın yorgun mermi olup, olmadığı konusunda geniş çaplı araştırması sürüyor.

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Trabzon'da göğsüne mermi isabet eden kişi yaralandı
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