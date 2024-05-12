Trabzon’da şok cinayet! Arkadaşı başından vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mahallesinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu öğrenilen Özgür Bıyıklı, arkadaşı olduğu öğrenilen E.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası evine giden E. B., tüfeği alarak Özgür Bıyıklı'nın yanına geldi. Yeniden tartışmaya başlayan E.B., arkadaşı Özgür Bıyıklı'ya 3 el ateş ederek kafasından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma va sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan muayenede Ö.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.