Trabzon’da tır içerisinde yakalanan 26 düzensiz göçmenin detayları ortaya çıktı

İran'dan tıra yüklediği cam eşyayı Trabzon'a getirmek için yola çıkan İran uyruklu 6 yıllık tır sürücüsü Seyfullah Refiei (31) Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde mola verdi. Bir süre dinlendikten sonra yoluna devam eden Refiei, Erzurum'da yol denetim istasyonunda durarak kantara girdi. Yapılan ölçümde 40 ton yük olması gerek tırın ağırlığının 42 ton gelmesi üzerine sürücü Refiei, 2 ton fazlalığı nedeniyle 3 bin 600 TL ceza ödedi. Ağırlık limitini aşmasından şüphelenen Refiei, tırın dorsesinin mühürlü olması nedeniyle yükü kontrol edemedi. Cezasını ödedikten sonra yoluna devam eden Refii, sabah saatlerine doğru Trabzon Limanı'na geldi. Gerekli kontrollerin ardından limanı sahasına giriş yapan Refii, çay içmek için tırın yan kapakları açarken dorsenin içinden sesler duydu. Refiei durumu limanda görev yapan güvenlik ekiplerine bildirdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince dorsede arama yapıldı. Gümrük Muhafaza memurların da eşliğinde mührü açılan tır dorsesinin içinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. Kış ayında tırın dorsesinde 535 kilometrelik yolculuk yaparak Trabzon'a gelen Afganistan uyruklu göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan 26 Afganistan uyruklu göçmenin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gizlice tırın dorsesine bindirilerek İstanbul'a gidecekleri söylendiği öğrenildi.

"O KADAR SOĞUĞA NASIL DAYANDILAR, BİLEMİYORUM!"

Trabzon'a geldiğinde tırın dorsesinden gelen sesler üzerine şüphelenip, güvenliğe haber verdiğini belirten tır sürücüsü Seyfullah Refiei (31) "Nahçıvandan Türkiye'ye cam yükü getiriyordum. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gece saat 02.00 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde mola verip, uyudum. Sabah saat 8-9 sıralarında tekrar yola çıktım. Erzurum'a geldim. Burada aracı kantara çıkarttım. Kantarda, aracım normalde 40 ton olması gerekirken 42 ton geldi. Bu duruma şaşırdım. 2 ton fazla ağırlıktan dolayı 3 bin 600 TL ceza ödedim. Bu durumda şüphelendim ama dorse mühürlü olduğu için açıp kontrol etmem yasak. Daha sonra yola çıkıp, akşam 20:00 sıralarında Trabzon Limanına geldim. Tırı parka çektikten sonra orta bölümünde bulunan dolapta çay yapmak istedim. Bu sırada dorsenin içerisinden ses gelmeye başladı. Sese kulak verince içerinden insan sesi olduğunu anladım.

Daha sonra güvenlik görevlilere giderek durumu anlattım. Onlarda mühürlü döşenin arka kapısını açma yetkileri olmadığından emniyete haber verdiler. Emniyet görevlileri ile Gümrük ekipleri gelerek tırın dorsesinin arka kapısını açtılar. Kapıyı açtıklarında kapının yan tarafındaki mühür bağlı demirinin kırık olduğunu gördük. Kapının mühürünün olduğu demirini kırdıktan sonra anlaşılmasında diye de ortasını demirle kapatmışlar. Kapı mühürlüydü, mühre hiç zarar verilmedi. Daha sonra içeride bulunan kişileri alarak emniyete götürdüler. Aracıma gizlice bindiklerini limanda fark ettim. Erzurum'da kantarda şüphelenmiştim ancak durumun böyle olabileceğini düşünmemiştim. Kapı zaten mühürlü idi eğer mühre açsaydım o zaman ben de suçlu olmuş olacaktım. Yolda sadece Doğubayazıt'ta bekledim başka yerde beklemedim. Dorse içinde 20 kişi veya fazla kişi vardı. Dorsenin içini gördüğümde bir şok daha yaşadım. İçeriyi pis etmişler. Yaklaşık 9 saat orada durmuşlar. Bana da zarar verebilirlerdi. Dorsenin içerisi çok soğuktu. O kadar soğuğa nasıl dayandılar bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Liman güvenlik ekiplerince polise teslim edilen 26 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Tır şoförü Seyfullah Refiei(31) ise bilgi sahibi olarak ifadesi alındıktan sonrası serbest bırakıldı.