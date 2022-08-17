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Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:16 Son Güncelleme: 17.8.2022 21:18

Trabzon'da yeni evlenen çifti trafik kazası ayırdı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da yeni evlenen çifti trafik kazası ayırdı

Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde 4 gün önce evlenen Mesut Kuru'nun (33) kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü Sürücü Mesut Kuru hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mesut Kuru ve kazada yaralanan Nuray Kuru çiftinin, geçtiğimiz Cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi.

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Trabzon'da yeni evlenen çifti trafik kazası ayırdı
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