Haberler Yaşam Haberleri Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi… İki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:55 Son Güncelleme: 12.6.2022 12:08

Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi… İki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi… İki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi

İstanbul Esenler’deki Asker Konvoyu’nda trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'ndeki Asker Konvoyu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve trafik kurallarını ihlal eden düşüren iki aracın sürücülerinin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Araç sürücülerine "Makas Atmak, Yakın Takip, Trafik Güvenliği İle İlgili Kurallara Uymamak, Gereksiz Olarak Sis Farı Kullanmak, Cam Filmi, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddelerinden toplam beş bin 249 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan iki sürücü de yasal işlemleri için Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi… İki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi
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