Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi… İki sürücüye beş bin 249 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'ndeki Asker Konvoyu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve trafik kurallarını ihlal eden düşüren iki aracın sürücülerinin kimliklerini kısa sürede tespit etti.
Araç sürücülerine "Makas Atmak, Yakın Takip, Trafik Güvenliği İle İlgili Kurallara Uymamak, Gereksiz Olarak Sis Farı Kullanmak, Cam Filmi, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddelerinden toplam beş bin 249 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan iki sürücü de yasal işlemleri için Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.