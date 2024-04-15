Trans bireyi öldüresiye dövüp gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak Semti'nde meydana geldi. Trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Konak polisi şüphelilerin isimlerini tek tek belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.