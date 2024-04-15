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Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:02 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:06

Trans bireyi öldüresiye dövüp gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde sokak ortasında öldüresiye dövdükleri trans bireyin çantasını gasp eden 6 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trans bireyi öldüresiye dövüp gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak Semti'nde meydana geldi. Trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Konak polisi şüphelilerin isimlerini tek tek belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Trans bireyi öldüresiye dövüp gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı
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