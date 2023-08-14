Transfer değil annesıne donör oldu

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Turan'a (51), 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu. Sirozun yanı sıra yemek borusunda da varis gelişmeye başlayan Turan, nisan ayının başında kendisini halsiz hissetmeye başladı. Turan, kaburga altı ağrıları, halsizlik, unutkanlık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle hastaneye tekrar başvurdu. Doktorunun karaciğer nakli yapılması gerektiğini söylemesi üzerine ilk önce kızı gönüllü donör oldu ancak sağlık incelemesinde bazı risk faktörleri tespit edildi. Bunun üzerine futbolcu oğlu Murat Turan annesine donör adayı oldu ve sağlık kontrolleri sonrası karaciğer nakli gerçekleştirildi. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla Turan'ın karaciğer sağ lobunun yüzde 70'i annesine nakledildi. Donör olabileceği haberini almadan önce transfer teklifleri olduğunu söyleyen Murat Turan, "Çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. Hastaneden donör olabileceğim haberini aldıktan sonra ikinci bir olasılığı hiç düşünmedim. Yani sonrasında ne olur nasıl bir kariyer çizerim diye hiç düşünmeden direkt kabul ettim ve sevinçten havalara uçtum. Benim için önemli olan annemin sağlığı. Bir karaciğerimi daha versem annemin hakkını ödeyemem" diye konuştu. Turan, "Sağlık durumum çok şükür iyiye gidiyor, bir süre daha iyileşme sürecim var. İyileştikten sonra futbola geri dönmek istiyorum" dedi. Anne Fatma Turan ise, oğlunun futbol kariyeri için ilk başta bu fikre sıcak yaklaşmadığını belirterek, "En çok çocuğum futboldan geri kalacak diye tedirgin oldum. Şükür, 5-6 ay sonra sahalara döner diyorlar. Oğluma çok teşekkür ediyorum, Allah ne dileği varsa versin. Ciğerim bana ciğer verdi. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin" dedi. DHA