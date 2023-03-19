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Giriş Tarihi: 20.3.2023

TSK’nin Sahra Hastanelerinde 151 ameliyat yapıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TSK’nin Sahra Hastanelerinde 151 ameliyat yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), depremlerin vurduğu Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanelerinde şimdiye kadar 17 bin 278 hastaya tedavi hizmeti verilirken, 151 ameliyat yapıldı. Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde bulunan ve normal şartlarda kurulumu 48 ile 72 saat arasında süren sahra hastanesi depremlerin ardından 9 saatte rekor denilebilecek bir sürede kuruldu. 19 konteynır ile 21 çadırdan oluşan Milli Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesi'nde, alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personelden oluşan 70 kişilik ekiple, sağlık hizmetine başladı. Her türlü acil tıbbi müdahale, iki acil, bir radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, hasta koğuşu ve eczanenin yer aldığı sahra hastanesinde, destek ünitelerinin yanı sıra tıbbi tanıya yönelik her türlü laboratuvar tetkikleri, seyyar röntgen cihazı ve ultrasonografi cihazı da mevcut. Hatay'da da Türkiye'nin göz bebeği TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar savaş gemileri, ilk günden beri bölgeye hem yardım taşıdı hem de hastaneye dönüştürülerek hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 115, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar savaş gemilerinde ise 36 olmak üzere toplam 151 ameliyat gerçekleştirilirken, Kahramanmaraş'ta 2 bin 864, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar savaş gemilerinde ise 14 bin 414 olmak üzere toplam, 17 bin 278 hasta tedavi edildi. Ayrıca deprem bölgelerinde bulunan 2 bin 838 yaralı, TSK tarafından hava ve deniz yolu ile tahliye edildi.

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TSK’nin Sahra Hastanelerinde 151 ameliyat yapıldı
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