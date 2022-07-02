Türkiye Japonya voleybol maçı CANLI İZLE! Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı CANLI YAYIN KANALI ŞİFRESİZ İZLE!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi maçları kapsamında Japonya milli takımıyla kozlarını paylaşıyor. Farklı skorlarla aldığı galibiyetlerle başarılı gidişine devam eden Filenin Sultanları, Japonya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zorlu maçı TRT Spor canlı yayını üzerinden izlemek isteyenler ise "Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Japonya voleybol maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.
"Filenin Sultanları", Kanada'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde bugün ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, bugün oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Dün oynanan maçların ardından Milletler Ligi'nde ABD ilk sırada yer alırken Japonya ikinci, Brezilya üçüncü, Çin dördüncü, İtalya beşinci, Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.
Genel dünya sıralamasında lider ABD'yi sırasıyla Brezilya, Çin, İtalya, Türkiye, Japonya takip ediyor.