Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu

Olay, İnönü Mahallesi 150. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut K. ile Yunus N. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Davut K., yanındaki tabancasını çıkartarak Yunus N.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yunus N. kanlar içinde yer yığıldı. Silah sesini duyan Yunus N'nin bir yakını koşarak sokağa geldi. Davut K., bu kez Yunus N.'nin yakınına ateş açtı.

Kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtulan yakını bir aracın arkasına sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince Davut K., etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Davut K. karakola götürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus N., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incele ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.