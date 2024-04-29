Uçuşa alınmayacak malzemeler genellikle potansiyel bir risk oluşturabilecek maddelerdir. Bu maddelerin taşınması ya da uçağa sokulması hem yolcuların hem de mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir. Uçağa makyaj malzemesi alınır mı, uçakta el bagajında makyaj malzemesi yasak mı şeklindeki sorulara havayolu şirketlerinin web sitelerinde seyahat kuralları ile ilgili bilgi içeren bölümlerden yanıt bulmak mümkündür.

Uçağa Makyaj Malzemesi Alınır Mı?

Genel olarak, uçağa makyaj malzemesi almak mümkündür, ancak uçakta el bagajında makyaj malzemeleriyle ilgili belirli kısıtlamalar bulunmaktadır. Özellikle sıvı ve jel formundaki makyaj ürünlerinin taşınmasıyla ilgili kurallar, uluslararası havacılık güvenliği standartları tarafından belirlenmiştir.

Sıvı ve Jel Kısıtlamaları: Uluslararası güvenlik kurallarına göre, tek bir yolcu tarafından taşınan sıvı ve jel ürünlerinin her biri genellikle 100 ml'yi geçmemelidir. Bu ürünler, bir litrelik şeffaf, kapatılabilir bir plastik torbada taşınmalıdır. Makyaj ürünleri arasında, temizleyiciler, fondötenler, rujlar, maskaralar gibi sıvı veya jel kıvamındaki ürünler bulunur.

Uluslararası güvenlik kurallarına göre, tek bir yolcu tarafından taşınan sıvı ve jel ürünlerinin her biri genellikle 100 ml'yi geçmemelidir. Bu ürünler, bir litrelik şeffaf, kapatılabilir bir plastik torbada taşınmalıdır. Makyaj ürünleri arasında, temizleyiciler, fondötenler, rujlar, maskaralar gibi sıvı veya jel kıvamındaki ürünler bulunur. Kesici ve Delici Aletler: Bazı kesici veya delici makyaj malzemeleri, güvenlik riski oluşturabileceğinden, genellikle el bagajında taşınmamalıdır. Bu tür malzemeler arasında büyük boyutlu tırnak makasları, jiletler veya keskin uçlu cımbızlar bulunabilir. Bu tür öğelerin kabin içinde taşınması genellikle yasaklanmıştır.

Makyaj malzemelerini uçağa alırken, öncelikle havayolu şirketinizin ve havaalanının güncel kurallarını kontrol etmek önemlidir. Böylece, seyahat öncesinde gerekli düzenlemeleri yaparak, uçuş sırasında makyaj malzemelerinizi güvenli ve sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz.