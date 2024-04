Yolculukta bir sorun yaşanmaması için gıda güvenliğine ve hijyene özen gösterilir. Her havayolu şirketi tarafından yasaklanmamış olsa da bazıları, uçuş sırasında taze etin bulunmasını istemeyebilir. Bununla birlikte gümrük ve gıda ithalat kuralları ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Özel izin alınması gerekebileceği için uçakta et taşınır mı, uçağa valizde veya kabin bagajında pişmiş, çiğ, dondurulmuş et alınır mı mutlaka bilgi edinilmelidir.

Uçakta Et Taşınır mı?

Ülkelerin ve havayolu şirketlerinin belirlemiş olduğu kurallara göre, valizde ya da kabin bagajında çiğ et taşımak yasaktır. Aynı şekilde uçuş güvenliği için dondurulmuş veya pişmiş et götürmeye de izin yoktur. Sıvı sızdırma ihtimali olduğundan dolayı yasaklı ürünler arasında yer alırlar. Öte yandan, uygun ısı seviyesinde muhafaza edilmeyen çiğ ette, bakteri gibi mikroorganizmalar üreyebilir ve bulaşma söz konusu olabilir. Hijyen konusunda endişelenen birçok havayolu şirketi tarafından çiğ etin taşınması yasaklanmıştır. Bazıları ise tamamen yasaklamasa da birtakım sınırlamalar getirmiştir. Yurt dışına çiğ et götürmek isteyen yolcuların, gümrükte de bazı problemlerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır. Bunun için yetkililerden özel izin ve resmi belge alınması istenebilir. Konserve et ise uzun süre bozulmadığı için dayanıklıdır ve uçakta taşınması genel olarak yasak değildir. Seyahat etmeden önce konuyla ilgili olarak yönetmeliğe göz gezdirmek bu anlamda faydalı olabilir.

Uçakta Kurban Eti Taşınır mı?

İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biri olan kurban kesmenin amacı, onu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Bunun için bazen uzaklara da taşınması gerekebilir. Kokmadan ve bozulmadan farklı bir şehre veya ülkeye götürmenin yollarından biri de havayoludur. Genel olarak, uçakta kurban eti taşımanın yasak olup olmadığı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Aynı zamanda uçuşu düzenleyen şirketin politikaları ile de yakından alakalıdır. Bazı havayolları, dini bir bayram niteliğinde olduğundan dolayı kurban etinin taşınmasına müsaade eder. Ancak bazıları ise çiğ et ulaştırmayı tamamen yasaklar veyahut kısıtlar.