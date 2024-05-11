‘Usulsüz vatandaşlık’ çetesi çökertildi: 38 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, usulsüz konut satışlarıyla yabancıların vatandaşlık almalarını sağlayan şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.CİMER'e yapılan ihbar üzerine harekete geçen savcılık ,25 bin belgeyi inceledi. Türkiye'ye döviz girişi olmadan, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla muvazaalı satışlar yapıldığı, devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Hayali satışlardan Türkiye'ye yaklaşık 37 milyon dolar döviz gelmesi gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğu, kamunun 32 milyon dolar kayba uğradığı belirtildi. Bu kapsamda İstanbul'da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı, 870 kişinin Türk vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasadışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı belirlendi. Şüpheliler ve şirketleri üzerine kayıtlı İstanbul'da 755 konut, 179 ofis, 89 dükkân, 30 arsa, 3 depo, 21 otomobil, 3 motosiklet ile İstanbul dışında ise bin 224 konut, 183 ofis, 113 dükkân, 42 arsa, 12 depo, 27 taşıt hakkında ihtiyati tedbir uygulandı.