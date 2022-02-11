Üşürüm diye hiç tereddüt etmedim

KONYA'DA etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Önceki gün sabah saatlerinde göreve gelen Ereğli Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli 13 yıllık polis Selçuk Çiçekçier (33), Konya Adana Karayolu, Kargacı Köyü kavşağındaki konvoyun en önünde bulunan ve arızalanan TIR'ın yardımına gitti. Sürücünün elektrikçi çağırdığını ancak yolların kapalı olması nedeniyle gelemeyeceğini öğrenen Çiçekçier, eksi 8 derece soğukta, yolun karla kaplı olmasına aldırmadan TIR'ın altına yattı. Dinamodaki arızanın giderilmesini sağlayan Çiçekçier'in bu anlara ilişkin fotoğraflarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaştı. SABAH'a konuşan Çiçekçier şunları söyledi: "Marş dinamosu donmuş ve bu nedenle çalışmıyordu. Dinamoya vurdum ve TIR çalıştı. Hem TIR'ın arızası giderilmiş oldu hem de trafik yeniden açıldı. Sosyal medyada çok güzel yorumlar yapılmış. Türk polisi olarak vatandaşımızın her zaman yanındayız. Onların güvenliği ve iyiliği için görev yapıyoruz. Bugün ben yarın başka bir arkadaşım aynı hassasiyeti gösterir."