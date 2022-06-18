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Giriş Tarihi: 18.6.2022 18:34 Son Güncelleme: 18.6.2022 18:49

Uykuya dalan market çalışanı çıkan yangından zehirlenerek hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Uykuya dalan market çalışanı çıkan yangından zehirlenerek hayatını kaybetti

Esenler’deki bir markette elektrik panosunda çıkan yangın sonucu  depoda uyuduğu belirtilen çalışan Muhammet Ali Yaşar, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'ndeki zincir markette Muhammet Ali Yaşar (26) isimli çalışan sabah saatlerinde ürün saymaya geldikten sonra yorgunluktan uyuya kaldı. Bu sırada marketin elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Marketin içine giren ekipler, Muhammet Ali Yaşar'ı depo bölümünde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar'ın cenazesi ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yaşar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri marketin bulunduğu binada çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çevre esnafı dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden çalışanının her sabah işyerinin önünde otururken gördüklerini fakat yangın sırasında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söylediler.

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Uykuya dalan market çalışanı çıkan yangından zehirlenerek hayatını kaybetti
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