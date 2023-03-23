Uyuşturucunun yıkıcı sonuçları ankette ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2018'de hayata geçirilen Narkolog Projesi kapsamında, haklarında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere uygulanmak üzere 77 soruluk anket hazırlandı. Böylelikle anketten çıkan sonuçla birlikte suçların arkasında yatan nedenleri ve uyuşturucu madde talebi, madde kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon alanlarında yaşanan sorunlara daha güçlü ve etkin biçimde mücadeleye edilmesini sağlamayı amaçlandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 ilin narkotik birimlerinde çalışan 325 personel tarafından 2022'de uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında adli işlem yapılan 278 bin 882 şüpheliden 31 bin 506'sına ankete verdiği, "Narkolog Projesi Analiz Raporu"nda bir araya getirildi.

BEKARLAR DAHA FAZLA UYUŞTURUCU KULLANIYOR

İlk kez uyuşturucu madde kullanmaya başladığındaki medeni durumu değerlendirildiğinde bekarların hedef olma potansiyeli daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerden yüzde 86'sı ilk kez uyuşturucu madde kullandığında bekar, yüzde 12 evli, 1,4'ü eşinden boşanmış ve yüzde 0,1'i ise eşinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU, TÜTÜN VE ALKOLE BAŞLAMA YAŞI

Uyuşturucuya başlama yaşı tüm dünyada ortalama, ortanca veya sık tekrar eden yaş değerleri üzerinden hesaplanıyor. Uyuşturucuya başlama yaşı 2022'de 21 yaş ve en riskli dönem 15-24 yaş grubu olarak tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaya başlamadan önce tütün kullanım oranı yüzde 81'dir. Tütüne başlama yaş ortalaması ise 16 olduğu belirlendi. Aynı şekilde alkol kullanım oranı yüzde 36 ve alkole başlama yaş ortalaması ise 18 olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUYA ESRAR İLE BAŞLANIYOR

Uyuşturucuda ilk denenen maddeye bakıldığında dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de yüzde 49 esrar ile başladığını ifade etti. Esrarı, metamfetamin, eroin, sentetik ecza ve bonzai izledi. Madde kullanımına esrarla başlayan her 5 kişiden 3'ünün daha sonra farklı maddeleri kullanmaya başladığı tespit edildi. Bu durum, esrarın daha ağır uyuşturuculara geçiş için basamak olarak kullanıldığı şeklinde değerlendirildi.

MERAK ETTİKLERİ İÇİN UYUŞTURUCU DENENİYOR

Uyuşturucuyu ilk olarak nasıl temin edildiği sorusuna ise, yüzde 75'lik oranla "arkadaş veya yakın çevremden" şekilde cevap verildi. Uyuşturucu maddeye başlama nedeni olarak yüzde 32 uyuşturucu madde kullanmaya merak etkisiyle, yüzde 13'i arkadaş ısrarıyla, yüzde 22'si özenme etkisiyle, yüzde 13'ü kişisel sorunları, yüzde 8'i aile içi sorunları nedeniyle ve yüzde 8'i eğlenmek ya da keyif almak amacıyla başladı. Madde bağımlılığı sebebiyle tedavi olmak isteyip istemedikleri sorusu karşısında kişiler yüzde 35'i tedavi olmak istediğini, yüzde 10'u tedavi olmak istemediğini ve yüzde 1,8'i tedavinin işe yaramayacağını düşündüğünü belirtti.

UYUŞTURUCU KULLANIMI KİŞİNİN SOSYAL YAŞAMINI BİTİRİYOR

Uyuşturucu kullanan kişiler yüzde 76'sı uyuşturucu kullanmasından dolayı ailesiyle, yüzde 15'i arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu beyan etti. Bu kişilerden yüzde 3'ü çevresi tarafından yalnız bırakıldığını, yüzde 3'ü işten atıldığını ya da iş yerinde problemler yaşadığını, yüzde 0,3'ü okuldan atıldığını ve yüzde 0,9'u fiziksel şiddete maruz kaldığını dile getirdi.