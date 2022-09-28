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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:07 Son Güncelleme: 28.9.2022 11:10

Mersin Valisinden hain saldırıda yaralanan polise ziyaret

Mersin’de silahlı ve bombalı saldırıda yaralanan Abdulkadir Öztürk'ü, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden, Mersin Polisevi Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret etti.

BEKİR COŞKUN
Mersin Valisinden hain saldırıda yaralanan polise ziyaret

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Mezitli Polisevi nizamiye noktasına yapılan menfur saldırıda bölücü terör örgütü mensubu hain teröristler ile girilen çatışmada yaralanan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden, Mersin Polisevi Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret etti.

Vali Pehlivan, tedavisi devam eden Polis Memuru Abdulkadir Öztürk'ün durumu hakkında bilgiler aldı, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Mersin Valisinden hain saldırıda yaralanan polise ziyaret
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