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Giriş Tarihi: 7.10.2021 17:41 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:44

Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı

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Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği bugün öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yasa dışı toplanan 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde yasa dışı toplanan, tüm uyarılara rağmen dağılmayıp polise mukavemet gösteren 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik yaptığı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı
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