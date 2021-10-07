Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde yasa dışı toplanan, tüm uyarılara rağmen dağılmayıp polise mukavemet gösteren 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik yaptığı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.