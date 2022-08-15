Vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirime koştu

Vatandaşın alım gücünü arttırmak ve ürünlerin kar marjı olmadan gelişinden verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde temel gıda ürünlerinde onlarca üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından vatandaş marketlere akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren market önlerinde bekleyen vatandaşlar yapılan indirimin diğer marketlerde de yansımasının olmasını beklediklerini söylediler.
40'a yakın üründe uygulanmaya başlayan indirim sonrasında vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlere akın etti.
Markette indirim hayacanı yaşayan Duran Murat Polat, "İndirim uygulaması bizleri mutlu etti. Bu indirimin zincir marketlerde de yansımasının olmasını umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde başlattığı bu indirim hamlesi vatandaş olarak bizi ilerisi için umutlandırdı. Bu indirimler diğer marketlerede yansımalı ki bir rahatlık yaşayalım" dedi.
Bircan Baranoğlu, "Fiyatlarda uygunluk var. Piyasada fahiş miktarda yapılan artışlara göre bu yapılan indirim düzenlemesi bizi umutlandırdı. Diğer marketlere de teşvik olur zannediyorum. Marketler de kendilerine çeki düzen verirler. Ben işim gereği anadoluyu dolaşıyorum meyve ve sebzeleri çöplere döktüklerini gördüm için acıdı. Anadoluda ürün çok insanlara yemeleri için bedava veriliyor yiyecek insan bulunmuyor. Büyükşehirlerde ise bu ürünlerin fiyatları ateş pahası" dedi.
Erdoğan Botanoğlu, "Kısmende olsa indirim yapıldığını gördük. Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinde idirimler yapılmış fakat diğer ürünlerinde fazla indirim yapılmamış. Fakat indirim yapılan ürünler kısa sürede tükeniyor. Bazı vatandaşlar buradan ucuza alıp kendi işyerlerinde yüksek fiyatla satarak kazanç sağlıyorlar. Şeker, yağ, pirinç, makarna, çay, Peynir gibi ürünlerde indirim yapılmış. Mesela kaşar başka yerde 90 TL iken burada 75 TL olmuş. Yapılan indirimden memnunuz ama bunun geniş ürün yalpazesinde olması daha iyi olur" şeklinde değerlendirdi.
Hayriye Yılmaz, "İndirim için markete koştuk. Bazı ürünlerde indirimin yapıldığnı gördük. Ama diğer ürünlerde inririm yapılması gerekir. Temel ürünlerde indirim yapılması iyi oldu. Hiç olmazsa mutfaktaki yangın azalmış oldu.
Hamiyet Gezici, "Zincir marketler bizim pisikolojimizi Bozacak hale gelmişti. Cumhurbaşkanımızın indirim müjdesi bizi biraz olsun fiyatların düşeceği konusunda umutlandırdı. Yumurta, şeker, yağ ve patates, soğan , peynir ve bir çok üründe indirim olmuş bu indirimlerin diğer marketlerede yansıması bizi rahatlatır" dedi.