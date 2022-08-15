Vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirime koştu

Bircan Baranoğlu, "Fiyatlarda uygunluk var. Piyasada fahiş miktarda yapılan artışlara göre bu yapılan indirim düzenlemesi bizi umutlandırdı. Diğer marketlere de teşvik olur zannediyorum. Marketler de kendilerine çeki düzen verirler. Ben işim gereği anadoluyu dolaşıyorum meyve ve sebzeleri çöplere döktüklerini gördüm için acıdı. Anadoluda ürün çok insanlara yemeleri için bedava veriliyor yiyecek insan bulunmuyor. Büyükşehirlerde ise bu ürünlerin fiyatları ateş pahası" dedi.